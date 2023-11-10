عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم المدمج بجامعة القاهرة: غلق التقديم بالبرامج الأسبوع المقبل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن آخر موعد للتسجيل بالعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقال جميل، إن آخر موعد للتسجيل بالترم الأساسى للطلاب القدامى هو 16 نوفمبر القادم ، وذلك من خلال مقر المركز بالمدينة الجامعية فى المواعيد الرسمية للعمل .

وأضاف أن مركز التعليم المدمج يتيح عدد من البرامج الدراسية وهي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية للطفولة المبكرة، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي، والدراسات التاريخية وحضارات العالم)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، تعقد كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، المؤتمر الأول لتوطين الصناعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،و الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية وإنتاجية في توطين الصناعة المصرية من خلال خلق ملتقى علمي صناعي تجاري لتتبنى وتحتضن أفكار الباحثين وتشجعها لتحويلها إلى منتج حقيقي.

‏وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن فكرة المؤتمر تأتي لتفعيل الاعتماد على العقول المصرية الشابة والجهود المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز فكرة المساهمة في الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج المحلي عالي الجودة فيما يخص الأجهزة والمستلزمات الطبية وتخفيض حجم الواردات.

وقال الدكتور الخشت، إن الهدف من المؤتمر  تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية وإنتاجية في المساهمة في توطين الصناعة، وخلق ملتقى علمي صناعي تجاري يساعد على تبني حقيقي وواقعي للأفكار، إلى جانب توفير فرص حقيقية لطرح الأفكار وتبنيها من قبل ذوي الخبرات ورجال الصناعة، وتشجيع الباحثين لتحويل البحث العلمي إلى منتج حقيقي يخدم المجتمع.

الاكتفاء الذاتي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم المدمج بجامعة القاهرة اللـغـة العـربـيـة وآدابها اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة مدير مركز التعليم المدمج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

ترشيحاتنا

ليلتك يا بنزيما.. الاتحاد يقسو على أبها برباعية في دوري روشن السعودي

مصطفى بكري: غزة ستنتصر حتى لو كان هناك فلسطيني واحد.. فيديو

بيان مهم من حركة حماس يخص الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

مصطفى بكري: ما تقوم به المقاومة الفلسطينية فخر لكل عربي

لفترة محدودة.. بيجو 508 موديل 2023 بخصم 70%

لازم تبيعوه | حارس الزمالك السابق يحرّض النادي ضد فتوح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حفل زفافها.. شاهد| ابنة شقيق ليلى علوي قبل وبعد المكياج

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

فيديو

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

هل اعتزلت مشيرة إسماعيل الفن بعد الحجاب؟  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ