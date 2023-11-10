سمير عطا الله : عاصرت حربًا عالمية وقنبلة نووية لكن غزة الأفظع

أعرب الكاتب الكبير سمير عطا الله، عن استيائه من لقطات النزوح الجماعي للفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال عطا الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"لقد غطيت حروبًا كثيرة ولم أشهد فظاعات ورعب ارتكب طوال مهنتي الصحفية مثلما شاهدت في غزة".

وواصل:"لم أشاهد ما شاهدته اليوم، ولم أعرف أو اقرأ مثلما قرأت عن قصف غزة، حتى لم أشهد ذلك في الحرب العالمية أو قنبلة هيروشيما"، مستنكرًا مزاعم نتنياهو بأنه يخوض حربا وجودية وان إسرائيل مهددة بالانهيار.



وتابع:"وصف غزة بالقطاع إهانة لها ولفلسطين، وعلينا الإشارة إلى أن ما يحدث، هو في فلسطين، وليس مجرد قطاع .. كيف لهذا العالم أن ينام ويشرب المياه وهو يشاهد الدمار والخراب".