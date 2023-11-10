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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حشيش في لعب الأطفال.. إحالة راكب مصري بـ مطار القاهرة للنيابة |صور

صدى البلد

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية من مخدر الحشيش.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران اير كايرو القادمة من ملبينزا استوقف حسن شرف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد خالد سعد مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

قام مينا رمزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١ بتكليف سيد فؤاد رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط قطع من جوهر الحشيش المخدر مخبأة داخل لعبتي اطفال وكشاف إضاءة بوزن ١٥٠ جرام كما تم ضبط ١٧ قرص لعقار الترامادول المخدر مع الراكب، شارك في الضبط شيماء علي مأمور الجمرك.

امر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثانية بالانابة بمبني الركاب رقم ١ بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

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