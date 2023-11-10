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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في حفل زفافها.. شاهد| ابنة شقيق ليلى علوي قبل وبعد المكياج

حفل زفاف ابنة شقيق
حفل زفاف ابنة شقيق ليلى علوي

ظهرت هنا ابنة شقيق الفنانة ليلى علوي، خلال التحضير لحفل زفافها المقام الليلة الجمعة 10 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة الكبرى. 

وظهرت ابنة شقيق ليلى علوي، خلال حفل زفافها قبل وضع المكياج وتصفيف الشعر، وظهرت بمقطع فيديو بعد جلسة المكياج. 

حفل زفاف ابنة شقيق ليلى علوي

حفل زفاف ابنة شقيق ليلى علوي

بدأت التجهيزات الأولى لحفل زفاف هنا ابنة شقيقة الفنانة ليلى علوي، المقام الليلة الجمعة 10 نوفمبر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 

وحرصت ليلى علوي، على تحضير ابنة شقيقها لعرسها الليلة بنفسها، ورافقتها أثناء عمل المكياج وتصفيف الشعر، ولم تتمالك نفسها من تلك اللحظات وسيطرت عليها دموع الفرح. 

 

ليلى علوي تدعو لعمل فيلم عالمي عن فلسطين 

من جهة أخرى، حرصت ليلى علوي على المشاركة فى إحدى ندوات المهرجان التى تقام فعالياته حتي يوم 28 من شهر اكتوبر الجاري ودعت خلال هذه الندوة لتقديم عمل فني ضخم.

وأضافت ليلي علوي خلال  هذه الندوة أنها على أتم الاستعداد لعمل فيلم عربي عالمي يتحدث عن القضية الفلسطينية وتشارك فيه بدون أجر.

 

أعمال ليلى علوي

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة ليلى علوي، طرح فيلمها الجديد آل شنب، والذي كان ينتظر عرضه في أكتوبر الماضي، بمهرجان الجونة السينمائي، قبل أن يتم تأجيل المهرجان بسبب الحرب على غزة. 

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

 ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف  شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله ، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

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في حفل زفافها.. شاهد| ابنة شقيق ليلى علوي قبل وبعد المكياج

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