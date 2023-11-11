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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير غطاس يكشف كواليس زيارة مدير CIA لمصر ورئيس الموساد لـ قطر

قطاع غزة
قطاع غزة

كشف الدكتور  سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل جديدة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب وزيارة مدير CIA لمصر.

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وأضاف سمير غطاس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي إلى قطر مؤكدة، وأثناء هذه الزيارة غادر 3 من قيادات حركة حماس ومنهم إسماعيل هنية إلى القاهرة.
وتابع الدكتور  سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، انهم غادرو لمصر لاجراء عدد من المناقشات بعد زيارة مدير CIA لمصر وفي مساء نفس اليوم غادروا القاهرة، لافتا إلى أن إسرائيل مازالت تطالب بالإفراج عن رهائنهم دون قيد أو شرط.
وأكمل سمير غطاس، أن إسرائيل تشن هجوما عنيفا على القطاع ومستشفياته، معتبرا أن تأثير القيادات الثلاث الذين زاروا القاهرة ليس لهم تأثير قوي على قيادات الحركة في غزة.

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