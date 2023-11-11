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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: إسرائيل نسعى لإبادة قطاع غزة تحت مسمى حرب المقاومة الفلسطينية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن جيش الاحتلال يحاول إبادة الشعب الفلسطيني تحت مسمى القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.


وقال " ضياء رشوان"، خلال برنامجه"، مصر جديدة"، عبر فضائية " etc"، مساء اليوم الجمعة،، أن جيش الاحتلال يستهدف الشباب والأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يواصل قصف المستشفيات بكافة كل يوم.


وأشار الإعلامي ضياء رشوان ، أن المدنيين يهربون إلى المستشفيات هربا من القصف الشديد ، وعلى الرغم من ذلك يستهدف الاحتلال المستشفيات التي من المفترض أنها تحت الحماية الدولية، لكن الاحتلال لم يحترم تلك


وأكد " ضياء رشوان ، أن هناك مظاهرات اندلعت في العالم خلال الفترة الماضية للضغط علي صناع القرار لاتخاذ قرار عاجل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف الهجمات ضد المدنيين.

وشدد "ضياء رشوان"، أن هناك غضب عالمي بسبب ما يحدث من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ، لافتا إلى أن الغضب العلمي وصل إلى الصحفيين في دول الغرب حتى إن هناك 750 صحفي في عدة جرائد وصحف عالمية وقعوا على وثيقة تدين وتندد بالمجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار شهر كامل.

ضياء رشوان جيش الاحتلال غزة المقاومة الشعب الفلسطيني قصف المستشفيات

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