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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حرب إبادة جماعية| ضياء رشوان: قصف المستشفيات بغزة هدف رئيسي لجيش الاحتلال

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الإعلامي ضياء رشوان، على الأحداث الجارية في قطاع غزة وذلك من خلال القصف الشديد المتواصل على المنازل والمستشفيات بدون توقف.

وقال "رشوان"، خلال برنامجه، "مصر جديدة"، عبر فضائية "etc"، مساء الجمعة، إن قطاع غزة يعاني أشد المعاناة وذلك على مدار الـ35 من الحـرب على قطاع غزة والتي أقل من يوصف بها أنها حرب إبادة جماعية.


وأشار الإعلامي ضياء رشوان ، أن قطاع غزة خلال الفترة الماضية فقد  11078 شهيـدًا منهم 4506 طفلًا و3027 سيدة، لافتا اي أن جيش الاحتلال يرتكب المجازر ضد المدنيين والأطفال العزل  في قطاع غزة .

ووصف أن المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة صعب للغاية، مردفا أن العدوان يواصل همجيته على الأطفال والنساء والعجائز.

وأكد " ضياء رشوان ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصبح يتعمد قصف المستشفيات ومراكز الصحة، مردفا إلى أن المستشفيات أصبح هدف رئيسي لجيش الاحتلال.

وأشار إلى أن القصف المتواصل على المستشفيات الفترة الماضية أدى إلى خروج ما يقارب من 20 مستشفى بالكامل من الخدمة بالإضافة إلى أن هناك مستشفيات توقفت عن الخدمة بسبب نقص الوقود.

ونوه ضياء رشوان، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبرر استهدافه لكافة المستشفيات في قطاع غزة بسبب أن لديه معلومات تؤكد بأن المقاومة الفلسطينية لديها أنفاق تحت المستشفيات.

ضياء رشوان قصف المستشفيات غزة جيش الاحتلال قطاع غزة

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