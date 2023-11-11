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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المطرب مسلم: بعمل حفلات كنير في مصر ودوري بفيلم درويلة مختلف

المطرب مسلم
المطرب مسلم

كشف المطرب مسلم تفاصيل شخصيته التي يقدمها في فيلم درويلة، مشيرا إلى أنها بعيدة ومختلفة تماما عن شخصيته الغنائية.

وتابع المطرب مسلم خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: «درويلة ثاني تجربة لي وأتمنى يعجب المشاهدين، لأنه مختلف والدور هيكون مغني بشخصية مختلفة».

وأردف مسلم  قائلا: «كنت متخوف من الدور كثيرا لكن المخرج أقنعني وعرفني ازاي أفصل بين الطرب والتمثيل، وبقيت ملم نوعا ما بتركيبة صناعة الأفلام».

وعلق المطرب مسلم قائلا: «لما جربت أول مرة تمثيل حسيت أن الموضوع مرهق والتمثيل مش سهل زي ما كنت متخيل، لكن لازم أكون فاهم الشخصية والدور اللي بقدمه، وفي اللوكيشن براقب كل حاجة علشان أفهم الصناعة».

واستكمل: «إحنا أكتر ناس بنعمل حفلات في مصر كلها، وسايب نفسي أجرب كل شيء وأشوف هنبسط من التمثيل ولا لأ، وفي عملين فنيين خلال الفترة الجاية مع ناس تقيلة في الغناء».


 

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