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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر: مستشفى القدس بمدينة غزة سيتوقف عن العمل خلال ساعات

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان عاجل له منذ قليل، بأن مستشفى القدس في قطاع غزة ستتوقف عن العمل خلال ساعات وذلك بسبب نفاذ الوقود.

من جانب آخر، قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، السبت، إنها عاجزة عن الاتصال بأي من موظفيها داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لقصف إسرائيلي مكثف، مشيرة إلى أن الوضع "كارثي".

وأضافت المنظمة عبر منصة "إكس": "مستشفى الشفاء تعرض خلال الساعات الماضية إلى هجمات مكثفة، والوضع بداخله كارثي. ندعو بشكل عاجل لوقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق الطبية وطواقمها والمرضى".

وتابعت: "لا يزال هناك مرضى في المستشفى بعضهم في حالة حرجة. نشعر بقلق بالغ على سلامتهم وسلامة الطاقم الطبي. فقدنا الاتصال بموظفينا في المستشفى".

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وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قالت، الجمعة، إن إسرائيل تشن سلسلة غارات عنيفة بمحيط مستشفى الشفاء، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن الغارات الإسرائيلية يتخللها "إطلاق قنابل فسفورية". كما أشار التلفزيون الفلسطيني إلى غارات إسرائيلية وقصف مدفعي قرب مستشفى النصر والعيون، بمدينة غزة.

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