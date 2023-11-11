دعمك هيساعدنا نرجع الحياة لأهل غزة| الهلال الأحمر يواصل تلقى التبرعات

تبرعك ودعمك هيساعدنا نرجع الحياة لأهل غزة.. يواصل الهلال الأحمر إطلاق حملاته للمطالبة بالتبرع لدعم الشعب الفلسطينى فى محنته وتقديم كافة المساعدات الإنسانية

وأوضح الهلال الأحمر أن التبرع متاح بعدة طرق من خلال الاتى :

1- أونلاين، من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation

2- مندوب: الاتصال ب ١٥٣٢٢ (داخلي ٣) وترك الاسم، العنوان، رقم المحمول، والمبلغ وسيتم التواصل معك خلال ساعات.

3-رسالة نصية: ابعت رسالة نصية من أي محمول على رقم 9770 واكتب فيها فلسطين (قيمة الرسالة 5 جنيهات).

4-فوري: من أي مكان عنده ماكينة فوري كود 99981

5-بنك القاهرة: حساب رقم 8384/501/30

6-IBAN: EG440004103000000305010008384

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‏7-CIB حساب رقم 100035211157

كود تسويقي 911111

‎8-البنك_العربي_الإفريقي_الدولي حساب رقم

702 379-3910-001

9-بنك SAaIB فرع المعادي حساب رقم ٢٨٢٠٣٠٢٩٣٢١١٠٠١٠

10-بنك مصر حساب رقم 911111

