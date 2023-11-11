عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دعمك هيساعدنا نرجع الحياة لأهل غزة| الهلال الأحمر يواصل تلقى التبرعات

صدى البلد

تبرعك ودعمك هيساعدنا نرجع الحياة لأهل غزة.. يواصل الهلال الأحمر إطلاق حملاته للمطالبة بالتبرع لدعم الشعب الفلسطينى فى محنته وتقديم كافة المساعدات الإنسانية 

وأوضح الهلال الأحمر أن التبرع متاح بعدة طرق من خلال الاتى :
1-  أونلاين، من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation
2- مندوب: الاتصال ب ١٥٣٢٢ (داخلي ٣) وترك الاسم، العنوان، رقم المحمول، والمبلغ وسيتم التواصل معك خلال ساعات.
3-رسالة نصية: ابعت رسالة نصية من أي محمول على رقم 9770 واكتب فيها فلسطين (قيمة الرسالة 5 جنيهات).
4-فوري: من أي مكان عنده ماكينة فوري كود 99981
5-بنك القاهرة: حساب رقم 8384/501/30
6-IBAN: EG440004103000000305010008384

‏7-CIB حساب رقم 100035211157
كود تسويقي 911111
‎8-البنك_العربي_الإفريقي_الدولي حساب رقم
702 379-3910-001
9-بنك SAaIB فرع المعادي حساب رقم  ٢٨٢٠٣٠٢٩٣٢١١٠٠١٠
10-بنك مصر حساب رقم 911111 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يعلن عن صفقتين جديدتين للأهلي

لغز الرقم 1111.. نبوءة وتهديد السنوار ترعب إسرائيل وتثير التكهنات

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

ترشيحاتنا

أمير رمسيس ينشر البوستر الرسمي لأحدث أفلامه "أنف وثلاث عيون" |شاهد

الصحة الفلسطينية: أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء بغزة

ميناء دمياط يستقبل سفينة مصرية على متنها 63000 طن قمح روسي

تسليم اللوحات أو التجديد.. الداخلية تحذر أصحاب السيارات المتروكة بالشوارع

دعمك هيساعدنا نرجع الحياة لأهل غزة| الهلال الأحمر يواصل تلقى التبرعات

سمير غطاس يكشف كواليس زيارة مدير CIA لمصر ورئيس الموساد لـ قطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبوسه بس.. فيديو مؤلم لطفل فلسطيني يودع والده الشهيد في غزة

بعد فرنسا وبريطانيا.. بق الفراش يتفشى في دولة جديدة| هل نشهد وباءً آخر؟

عمرها 90 عامًا وهجرت مرتين..فيديو مؤلم للعجوز الفلسطينية الحاجة أنعام من غزة

قصفوا العمارة فوق عائتلي وكلهم تحت الأنقاض.. فنان فلسطيني يستنجد عبر فيسبوك

فيديو

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ