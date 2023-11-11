سمير غطاس: إسرائيل تشن هجوما عنيفا على قطاع غزة ومستشفياته بدون إنسانية

كشف الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل جديدة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وأضاف سمير غطاس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك زيارة مهمة لمدير المخابرات الامريكية CIA لمصر وزيارة رئيس الموساد لقطر ، لافتا إلى أن أيضا زارت قيادات حماس مصر.



وأكد الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن العدوان الإسرائيلي يستهدف قطاع غزة بعنف شديد، متابعا أن العدوان الإسرائيلي يستهدف المستشفيات والمدارس بدون إنسانية.



واكمل الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إسرائيل تشن هجوما عنيفا على القطاع ومستشفياته، معتبرا أن القيادات الثلاث الذين زاروا القاهرة ليس لهم تأثير قوي على قيادات الحركة في غزة.