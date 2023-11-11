عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير غطاس: إسرائيل تشن هجوما عنيفا على قطاع غزة ومستشفياته بدون إنسانية

غزة
غزة

كشف الدكتور  سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل جديدة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

txt

سمير غطاس يفتح النار على خطاب حسن نصرالله: تحدث ولم يقل شيئا

وأضاف سمير غطاس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك زيارة مهمة لمدير المخابرات الامريكية CIA لمصر وزيارة رئيس الموساد لقطر ، لافتا إلى أن أيضا زارت قيادات حماس مصر.


وأكد الدكتور  سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن العدوان الإسرائيلي يستهدف قطاع غزة بعنف شديد، متابعا أن العدوان الإسرائيلي يستهدف المستشفيات والمدارس بدون إنسانية.


واكمل الدكتور  سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إسرائيل تشن هجوما عنيفا على القطاع ومستشفياته، معتبرا أن القيادات الثلاث الذين زاروا القاهرة ليس لهم تأثير قوي على قيادات الحركة في غزة.

سمير غطاس غزة الإعلامي عمرو أديب العدوان الإسرائيلي المخابرات الأمريكية قطاع غزة قيادات حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

400 جنيه رسميًا|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يعلن عن صفقتين جديدتين للأهلي

لغز الرقم 1111.. نبوءة وتهديد السنوار ترعب إسرائيل وتثير التكهنات

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

حماس: لا تبادل للأسرى بدون هدنة أو وقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

عامل نظافة يعثر على 3 ملايين دولار ويتخلى عنها لهذا السبب

وزارة الشباب تفعل بروتوكول تعاون "دراجتك دخلك" بالتعاون مع منصة طلبات مصر

أوضاع مأساوية.. فيديو لفلسطينيين يأكلون تحت نيران القصف الإسرائيلي

طريقة التقديم والحصول على معاش تكافل وكرامة| الشروط

زلزال عنيف يضرب قبالة ساحل شمال كاليفورنيا

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

أبوسه بس.. فيديو مؤلم لطفل فلسطيني يودع والده الشهيد في غزة

بعد فرنسا وبريطانيا.. بق الفراش يتفشى في دولة جديدة| هل نشهد وباءً آخر؟

عمرها 90 عامًا وهجرت مرتين..فيديو مؤلم للعجوز الفلسطينية الحاجة أنعام من غزة

فيديو

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ