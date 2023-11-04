سمير غطاس يفتح النار على خطاب حسن نصرالله: تحدث ولم يقل شيئا

علق الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، على كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، مشيرا إلى أنه خرج في كلمة بشأن الحرب على قطاع غزة.



وأضاف سمير غطاس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"ليته صمت ولم يتكلم، وخطاب نصرالله كان فارغا ، وهو من رفع سقف التوقعات بما فعله قبل الخطاب من دعاية قوية".



وتابع الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن كلمة حسن نصرالله تحدث ولم يقل شيئا ، وباع لغة خطابية شبعنا منها".