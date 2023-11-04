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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير غطاس يفتح النار على خطاب حسن نصرالله: تحدث ولم يقل شيئا

حسن نصرالله الأمين
حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله

علق الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، على كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، مشيرا إلى أنه خرج في كلمة بشأن الحرب على قطاع غزة.

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حسن نصرالله : عملياتنا فى جنوب لبنان أقلقت قادة الاحتلال وأمريكا


وأضاف سمير غطاس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"ليته صمت ولم يتكلم، وخطاب نصرالله كان فارغا ، وهو من رفع سقف التوقعات بما فعله قبل الخطاب من دعاية قوية".


وتابع الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن كلمة حسن نصرالله تحدث ولم يقل شيئا ، وباع لغة خطابية شبعنا منها".

سمير غطاس الأمين العام لحزب الله الإعلامي عمرو أديب الحرب على قطاع غزة برنامج الحكاية حزب الله اللبناني حسن نصرالله جنوب لبنان

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