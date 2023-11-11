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تكنولوجيا

اسمك بدل رقمك.. سيجنال يقدم ميزة لإخفاء أهم المعلومات الحساسة

سيجنال
سيجنال

في تطبيقات المراسلة يعد استخدام أرقام الهاتف لإنشاء حساب له مزايا وعيوب، وهذا يعني أنه يمكن الوصول بسهولة إلى أي شخص مشارك في مجموعة جديدة، ويعني ذلك أيضا يمكن لأي شخص الاتصال بك ومعرفة معلوماتك بهذه الطريقة، ولحسن الحظ، يدرس تطبيق سيجنال Signal، إمكانية توفير ميزة بديلة لإخفاء أرقام هواتف المستخدمين، حيث بدأت الخدمة المشفرة في اختبار دعم اسم المستخدم.

وبحسب ما ذكره موقع "howtogeek"، أعلن برنامج سيجنال، وهو تطبيق المراسلة الذي يركز على الخصوصية، أنه سيبدأ قريبا في اختبار أسماء المستخدمين على نطاق أوسع بعد فترة من الاختبار.

 

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سيجنال يختبر ميزة أسماء المستخدمين

وسيتم اختبار هذه الميزة الجديدة على بيئة "Staging" الخاصة بـ سيجنال في الوقت الحالي، والتي، على عكس الإصدارات التجريبية للتطبيقات الأخرى، لديها خوادم منفصلة وتطبيق منفصل، لا يستطيع الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق Staging إرسال رسائل إلى المستخدمين على تطبيق سيجنال القياسي.

وباستخدام الميزة التي يختبرها سيجنال، سيتمكن الأشخاص من إنشاء اسم مستخدم ومشاركته مع الآخرين، بالإضافة إلى مراسلة الآخرين باستخدام اسم المستخدم الخاص بهم، وفي الأساس، ستعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها ميزة أسماء المستخدمين على تيليجرام Telegram.

وستمنحك هذه الميزة خيار مراسلة شخص ما من خلال رقم هاتفه واسم المستخدم الخاص به، وبالنسبة لأولئك الذين يرسلون إليك رسالة عبر اسم المستخدم الخاص بك، ستتمكن من ضبط إعدادات الخصوصية لرقم هاتفك، وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من إضافة مستخدمين آخرين إلى المجموعات باستخدام اسم المستخدم الخاص بهم.

وقد تم الإعلان عن بدء اختبار الميزة، عبر منشور على منتديات سيجنال بواسطة نائب رئيس الهندسة بالشركة "جيم أوليري"، الذي أشار إلى الميزة باسم "الإصدار التجريبي المسبق" وحذر من أنه ستكون هناك جوانب صعبة بما في ذلك الأعطال وإشعارات الدفع المعطلة، ومن المقرر إصدارها بشكل رسمي في أوائل عام 2024، حسبما أعلن رئيس سيجنال، ميريديث ويتاكر، مؤخرا.

وبمجرد طرح الميزة بشكل رسمي، سيسمح سيجنال للأشخاص بإضافة أسماء مستخدمين إلى حساباتهم حتى لا يضطروا إلى مشاركة أرقام هواتفهم للاتصال عبر خدمة الرسائل المشفرة.

ويعد دعم أسماء المستخدمين أمرا مهما لخدمة المراسلة، التي تسوق نفسها على أنها وسيلة خاصة وآمنة للتواصل، وعلى الرغم من أن الحسابات ستظل مرتبطة برقم هاتف محمول تقليدي عند الإنشاء لأول مرة، إلا إن ميزة اسم المستخدم تعني أنك ستتمكن من التواصل مع المستخدمين الآخرين ومراسلتهم دون الحاجة إلى مشاركة ما يمكن أن يكون جزءًا مهمًا من المعلومات الشخصية الخاصة بك.

سيجنال Signal أسماء المستخدمين تيليجرام ميزة أسماء المستخدمين

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