عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق عاجل من جيش الاحتلال بشأن هجومه على مجمع الشفاء الطبي

صدى البلد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن قواته تعمقت داخل مخيم الشاطئ المتاخم لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

و قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي نشر قناصته بالقرب من مجمع الشفاء الطبي وينفذ حزامًا ناريًا في محيطه.

وأضاف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفيات بهدف إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة، مشيرًا إلى وجود حالة من القلق الشديد على الطواقم الطبية والمرضى في مستشفى الشفاء بغزة جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تفارق مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يستخدم قنابل الفسفور الأبيض في قصف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الصحة الفلسطينية القصف الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مجمع الشفاء الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

400 جنيه رسميًا|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يعلن عن صفقتين جديدتين للأهلي

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي للسعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

فيديو.. وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

تقلبات جوية وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الساعات القادمة

الصحة الفلسطينة: الاحتلال يرتكب مجازر هولوكوست جديدة ضد مجمع الشفاء الطبي

قرارات هامة بشأن غزة.. ماذا تقدم القمة العربية الإسلامية في السعودية؟

اليوم بدء التسجيل بمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع خطير من السرطان يصيب الرجال.. تعرف على أبرز أعراضه

قصفوا أمي وقصفوني.. فيديو مبكي لطفلة من غزة بعد استشهاد والديها

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أوضاع مأساوية.. فيديو لفلسطينيين يأكلون تحت نيران القصف الإسرائيلي

فيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

أول فرحته.. حمو بيكا يعلن عن استقبال أول مولود له

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ