أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بطواقمنا في مستشفى الشفاء والوضع كارثي بغزة

قالت منظمة أطباء بلا حدود ، إنها فقدت الاتصال بطواقمها في مستشفى الشفاء في غزة، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المتفرقة.

واعتبرت أطباء بلا حدود، أن الوضع داخل المستشفى كارثي.

وقال مدير مستشفى الشفاء في غزة: "ساعات تفصلنا عن الموت والعالم يشاهدنا، ونحن لسنا أرقاما".

وتابع أن جثث الشهداء متكدسة وسنحاول دفنهم داخل المستشفى.

وذكر ان لاحتلال استهدف قسم العناية المركزة وإصابة من هم مصابون أصلا بهذا القصف.

كما أردف بأنه ليس هناك ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا إنترنت وأصبحوا معزولين تماما عن العالم.

وذكر المدير العام للمستشفيات بقطاع غزة بأن عشرات الجثث في ساحات مستشفى الشفاء بسبب المجازر الأخيرة وعدم قدرة المستشفى على استقبالهم.

يأتي ذلك فيما أفاد موقع وار مابير بحدوث قتال عنيف على بعد أقل من 500 متر غربي مستشفى الشفاء.