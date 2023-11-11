انخفاض أسعار البترول يتواصل.. النفط يتكبد خسائر للأسبوع الثالث بسبب حرب غزة

تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم بداية الأسبوع الجديد في خسائر مستمرة منذ أسابيع بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.



وهبطت الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ مايو الماضي.



ونزل سعر البترول في المجمل خلال الثلاث أسابيع الماضية رغم صعود الخامين بنحو اثنين بالمئة في تسوية عقود الجمعة.



وأكد العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف أوبك+، قبل اجتماع سيعقده التحالف بعد أسبوعين.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42دولار بما يعادل 1.8 بالمئة لتسجل عند تسوية الجمعة، 81.43 دولار للبرميل.



ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.43دولار أو 1.9 بالمئة إلى 77.17دولارعند التسوية.

سجلت الاسعار انخفاضا أسبوعيا قدره أربعة بالمئة، مسجلة ثالث خسارة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو.

