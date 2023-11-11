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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقف عمل العناية المركزة للأطفال وأجهزة الأكسجين فى مجمع الشفاء بـ غزة

توقف العناية المركزة
توقف العناية المركزة للأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل

قال مدير مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة إن المستشفى بات بلا كهرباء ولا إنترنت ولا إمدادات طبية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية". 

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وفاة رضيعة و4 مرضى في قسم العناية المركزة، وتوقف قسم العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع الشفاء.

وأضافت: "آليات الاحتلال قصفت مبنى الجراحة بالطابق الخامس ما أدى لإصابة العديد من المرضى، وتحاصر قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي وتستهدفه بشكل مباشر". 

وأردفت : "آليات الاحتلال تبعد 500 متر فقط عن مجمع الشفاء، وتستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحته".

 

غزة مجمع الشفاء العناية المركزة القاهرة الإخبارية

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