عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسؤول إسرائيلي يزعم وجود المحتجزين أسفل مستشفى الشفاء

مسؤول إسرائيلي يزعم
مسؤول إسرائيلي يزعم وجود المحتجزين أسفل مستشفى الشفاء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مسؤول إسرائيلي يزعم وجود المحتجزين أسفل مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وكانت منظمة أطباء بلا حدود حذرت من تعرض مستشفى الشفاء لهجمات مكثفة من قبل جيش الاحتلال، وأن الوضع داخل المستشفى الآن كارثي.

وأكدت القناة انقطاع الاتصال بشكل تام مع الصحفيين الموجودين داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بعد تعرضه لهجمات متتالية أدت إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل.

وقال نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية، الدكتور رامي العبادلة، إن الاتصالات  انقطعت تمامًا مع مستشفيات شمال قطاع غزة.

غزة القاهرة الإخبارية مستشفى الشفاء المحتجزين منظمة أطباء بلا حدود قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

400 جنيه رسميًا|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

ترشيحاتنا

مصر تتطهر من أخطر آفة| الحكومة تبدأ إزالة آخر منطقة عشوائية خطرة بالقاهرة.. تعرف عليها

توقف عمل العناية المركزة للأطفال وأجهزة الأكسجين فى مجمع الشفاء بـ غزة

موعد مباراة الأهلي مع الجونة والتشكيل المتوقع بعد غياب 9 لاعبين

إنجاز تاريخي.. الأهلي يحتل المرتبة الثالثة عالميا بتصنيف الأندية

وزيرة الصحة الفلسطينية: انقذوا جرحى غزة واسمحوا لهم بالعلاج في الخارج

اشتعال النيران بجوار قسم الكلى في مستشفى الشفاء بقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 نصائح ذهبية تكشفها تسعينية لإطالة العمر.. احرص عليها

مفاجأة صادمة.. ظهور طارق حامد في الزمالك.. هل سيعود؟

3 عوامل تسبب الإصابة بمرض الذئبة.. الأولى أخطرهم

نوع خطير من السرطان يصيب الرجال.. تعرف على أبرز أعراضه

فيديو

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

أول فرحته.. حمو بيكا يعلن عن استقبال أول مولود له

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ