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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة الفلسطينية: الاحتلال نشر قناصته بالقرب من مجمع الشفاء الطبى

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي نشر قناصته بالقرب من مجمع الشفاء الطبي وينفذ حزامًا ناريًا في محيطه.

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على ضوء الهواتف.. إجراء عملية جراحية لأحد مصابي غزة بمستشفى القدس|فيديو

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قصف للاحتلال الإسرائيلي يستهدف بوابة مجمع الشفاء في غزة.. فيديو

وأضاف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفيات بهدف إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة، مشيرًا إلى وجود حالة من القلق الشديد على الطواقم الطبية والمرضى في مستشفى الشفاء بغزة جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تفارق مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يستخدم قنابل الفسفور الأبيض في قصف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة.

الصحة الفلسطينية الاحتلال مجمع الشفاء القاهرة الإخبارية الطواقم الطبية جيش الاحتلال قنابل الفسفور

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