ماري مالون.. طاهية الموت التي قضت 26 عامًا في العزل الصحي

ماري مالون، المعروفة أيضًا باسم ماري تيفوئيد، كانت أول امرأة تعرف بأنها حاملة لمرض التيفوئيد دون أن تظهر عليها الأعراض في الولايات المتحدة. تعافت ماري من المرض نفسه، لكنها استمرت في نقل جرثومة التيفوئيد إلى الآخرين. سببت ماري نقل العدوى لأكثر من 53 شخصًا على الأقل في الفترة من عام 1900 إلى 1915، وتوفي ثلاثة منهم.

طاهية الموت

ولدت ماري في 23 سبتمبر 1869 في أيرلندا، ثم انتقلت إلى نيويورك عندما بلغت الخامسة عشرة من العمر. وتوفيت في عام 1938. عملت ماري كطاهية في عدة منازل لعائلات ثرية في نيويورك. عندما تستقر في منزل عائلة ما، كانت تنتقل العدوى لأفراد العائلة تباعًا. في حالة واحدة، أُصيب اثنان من أفراد العائلة بالتيفوئيد، بما في ذلك قصر أحد رجال القانون. تم نقل ثمانية أفراد من العائلة إلى المستشفى بعد مرور أسبوعين على توظيف ماري.

الحجر الصحي

ربط جورج سوبر، الذي كان مهندسًا مختصًا في الصحة العامة، بين ماري وبين ست حالات على الأقل من التيفوئيد في ولاية نيويورك. رفضت ماري ترك وظيفتها كطاهية، وبالتالي تم وضعها في الحجر الصحي في مستشفى على جزيرة نائية حتى عام 1910. في ذلك العام، صدر قانون يمنع حبس أو نفي الأشخاص الذين يحملون أمراضًا، وتم تقديم خيار لماري بين البقاء في الحجر الصحي أو الخروج، ولكنها تمنعت من ممارسة مهنتها كطاهية نهائيًا. اختارت مغادرة الحجر الصحي وعادت للعمل كطاهية تحت اسم مستعار، وهذه المرة في مستشفى. بعد أيام قليلة من توليها الوظيفة الجديدة، ظهر المرض على 25 من المرضى المقيمين في المستشفى.

ماري مالون

ظلت ماري في الحجر الصحي حتى وفاتها في 11 نوفمبر 1938 بعد 26 عامًا من العزلة. ومع ذلك، توفيت بسبب التهاب رئوي وليس بسبب التيفوئيد الذي كان اسمها مرتبطًا به لعقود من الزمن.