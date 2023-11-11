تنفيذ 4 دورات تدريبية يستفيد منها 217 موظفا بالمحليات

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الأسبوع 14 من خطته التدريبية الحالية 2023/2024 تنفيذ 4 دورات تدريبية هى دورة قانون الإعلانات، و دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS -، بالاضافة إلى استمرار دورتى الـTOT ،ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، فضلا عن تنفيذ ورشتين عمل لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويبلغ إجمالي عدد المتدربين في هذا الأسبوع 217 متدربا.

يأتي ذلك في إطار سعى وزارة التنمية المحلية بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات و تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظات .

وأكد اللواء هشام آمنة أن الاسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية الحالية 2023/2024 لمركز تدريب سقارة سيتم به تنفيذ دورة قانون الإعلانات رقم (208) لسنة 2020 ويستفيد منها 28 متدرباً ، مشيراً إلى أن الدورة ستتناول التعريف بفلسفة قانون الإعلانات الجديد، والجهات المختصة بتنفيذ ذلك القانون، وأحكامه ومبادئه ،وآليات التقديم علي الترخيص، و شرح آليات إدارة الملف وعرض تجربة محافظة القاهرة في التطبيق، والمخالفات والعقوبات المقررة لها وحالات الإعفاء التي يقدمها القانون من الحصول علي ترخيص.

والجدير بالذكر ...انه بناءً على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فقد تم إدراج ورشتين عمل بالأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى 2023/2024 بدءاً من اليوم السبت لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات ، وذلك خلال الفترة من 11/11/2023 وحتى 16/11/2023 ،ويستفيد منهما 75 متدرباً من مديري ومسؤولي الإدارة الاستراتيجية والتخطيط والمتابعة على مستوى المحافظات.