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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق، اليوم السبت، لمدة 5 ساعات، تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الـ2 ظهرا لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.


وأوضح مركز عمليات المحافظة أنه سيتم قطع التيار عن مناطق: «السجل المدني، نقابة عمال مصر والمنطقة المحيطة بها، التأمين الصحي، الأسرة والطفل، قصر الثقافة».


وكان المهندس سامى أبووردة، رئيس شركة توزيع كهرباء القناة، أكد أن الشركة وفرت كافة القدرات الكهربائية للمشروعات التنموية فى محافظة البحر الأحمر خاصة المشروعات السياحية لما لها من مردود كبير على الاقتصاد المصرى وتوفير العملات الأجنبية

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