منافس الأهلي.. صدمة لفريق الإتحاد السعودي بعد غياب نجم الفريق عن مونديال الأندية

أعلن نادي الاتحاد السعودي، إصابة ثنائي الفريق، مد الله العليان، وعبد الرزاق حمد الله، قبل مباراة أبها في دوري روشن السعودي.

وتلقت جماهير وإدارة نادي اتحاد جدة السعودي صدمة كبيرة بعد إعلان غياب أحد نجوم الفريق، مدالله العليان، عن خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية هذا العام.

الظهير الأيمن للفريق سيغيب بسبب إصابة في الساق تستدعي فترة تأهيل تصل إلى خمس أسابيع.

يأتي هذا الخبر قبل المواجهة الافتتاحية لاتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل، الغياب سيمتد أيضًا لمباريات هامة في دوري أبطال آسيا ودوري روشن.