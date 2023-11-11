رئيس إندونيسيا: ما تقوم به إسرائيل هو قتل جماعي

أكد جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، أنه يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أنه بدون وقف النار لن يكون هناك تحسن في أي شيء، وأن ما تقوم به إسرائيل، يعتبر قتل جماعي.



وأضاف ، خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، أن بلاده تقدم مساعدات لـ غزة ومستمرة في تقديم المساعدات.



ولفت إلي أن المستشفى الإندونيسيا، في غزة تتعرض لـ القصف من قبل إسرائيل، وأن هناك قصف على المدنيين، ودور العبادة.



وأشار إلي أن منظمة التعاون الإسلامي، عليها أن تقوم بعمل مفاوضات مستمرة من أجل السلام، ومن أجل حل الدولتين.



وأوضح أنه سيلتقي يوم الأثنين المقبل بـ رئيس أمريكا، وأنه على الجميع العمل على وقف إطلاق النار في غزة.

