برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية استمرار واضح لدعم غزة

ثمنت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بالقمة العربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن ذلك يؤكد على الاهتمام البالغ للقضية الفلسطينية والسير بأي طريق للوصول إلى حل يجنب الأخوة شقاء عناء الحرب وسقوط مزيد من الضحايا".

وأشارت "الجمال"، إلى أن القمة العربية الإسلامية تمثل امتدادا لقمة القاهرة للسلام التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 21 اكتوبر الماضي، لوقف العدوان الاسرائيلى الوحشى وتسليط الأضواء على المجازر الوحشية بحق المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ من أهلنا في غزة الصامدة وإيصال المساعدات إلى المحاصرين هناك.

وأوضحت القمة العربية الإسلامية، تعد خطوة مهمة على طريق العمل العربي المشترك لبلورة موقف واحد وواضح لوقف العدوان، ومحاسبة حكومة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المدنيين العزل في غزة والضفة والغربية.