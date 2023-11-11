رئيس طاجيكستان: أكثر من 2 مليون مواطن بغزة يعانون مأساة كبيرة

أكد إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، أنه يجب أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية، وأن يتم إقامة دولة فلسطين على جدودها.

وأضاف رئيس جمهورية طاجيكستان، خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني سيمارس حقوقه عندما يتم حل الدولتين.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يقوم بتنفيذ القرارات وحماية الشعب الفلسطيني، ويكون هناك حوار سياسي شامل.

وتابع أن هناك أكثر من 2 مليون مواطن يعانون من مأساة، ونقص لـ الطعام، والأدوية، وذلك بسبب الحصار الدائم من قبل إسرائيل، وهناك قطع لـ الكهرباء، ولذلك على المجتمع الدولي توفير الحماية لـ أهل فلسطين.

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك إجراءات لتقديم المساعدات لـ أهل فلسطين، وأن هذا الوقت يحتاج اتحاد أكثر من أي وقت سابق.

وأشار إلي أن بلاده قد تعرضت لـ مشكلات داخلية، وأن السلام هو الحل لـ المشكلات، وأن المجتمع الدولي عليه أن يقوم بحل تلك المشكلة.

وتابع :" عمل صندوق لتنمية غزة، وأن المجتمع الدولي ومجلس الأمن عليه أن يتابع ما يحدث لحماية أهل غزة، وأن بلاده مستعدة للمساهمة في عملية التفاوض".