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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقد طفح الكيل| ليبيا تطالب بتحويل الدعوات لـ أفعال بشأن ما يحدث بغزة

الدكتور محمد يونس
الدكتور محمد يونس المنفي

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، إن حماية المقدسات الإسلامية، من الأشياء المحمة، موضحًا أن هناك حفر تحت المسجد الأقصى.

وأضاف، خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، أن المسجد الأقصى مازال يعاني من عمليات الحفر، والاقتحام.


ولفت إلى أننا أمام تحدي وعلينا مواجهة ما تقوم به إسرائيل، وعلينا أن نتراجم الإرادة لـ مواقف، وليس لـ الدعوات والمناشدات.

وأشار إلى أنه طفح الكيل، من الجرائم الإسرائيلية، وهناك إبادة والتعدي على المقدسات، في غزة.


ولفت  أنه لا يوجد مبررات لما تقوم به إسرائيل، وأن فلسطين يتم اغتصابها من قبل العدو الإسرائيلي، وأن شعب فلسطين تحول لـ مواطن لاجئ.


وتابع:" نطالب العالم بحماية الشعب الفلسطيني، وقدم الشكر لـ الاتحاد الروسي، وفلسطين وفرنسا، لما يقومون به من أجل فلسطين".


وطالب بتشكيل لجنة فورية من أجل توصيل القرارات لـ الدول الغربية، وأن يتم توصيل صوت الدول مكتوفة الأيدي، وأن يتم العمل على تقديم قرار عربي لـ مجلس الأمن، ويكون مدعوم من الدول.


وأوضح أنه يطالب بوقف العمليات التي تتم في قطاع غزة، وأن بلاده مستعدة لتقديم كل ما يطلب بشأن وقف ما يحدث في غزة.
 

 

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