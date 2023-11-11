البرش: أكثر من 100 جثة ملفوفة بالبطانيات على الأرض بمستشفى الشفاء

قال مدير عام بوزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور منير البرش، لـCNN، إن هناك أكثر من 100 جثة ملفوفة بالبطانيات على الأرض داخل مجمع الشفاء.

وأضاف لشبكة CNN عبر الهاتف: “لا يمكننا دفنهم”، وكان من الممكن سماع أصوات الانفجارات أثناء حديثه.

ولم يتمكن الموظفون والمرضى من مغادرة مستشفى الشفاء في مدينة غزة، حيث لا يزال مجمع المستشفى تحت 'الحصار الكامل'، وفقًا لوزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة.

واضاف “هناك حصار كامل على مستشفى الشفاء من جميع الجهات"

وتابع البرش إن الاحتلال يحاصر المستشفى ويمنع إخلاء المصابين.

واستطرد إن الأشخاص الذين أصيبوا في غزة تم نقلهم بدلاً من ذلك إلى المستشفى الأهلي المعمداني، حيث لا يمكن الوصول إلى مستشفى الشفاء. وقال إنه لا يوجد ماء أو طعام أو كهرباء في المستشفى.

وزعم الجيش الإسرائيلي وفقا لشبكة CNN إنه يخوض 'قتالاً مكثفاً مستمراً' ضد حماس بالقرب من مجمع المستشفيات، لكنه رفض التعليق أكثر على قرب قواته من المجمع لأن النشاط العسكري لا يزال جارياً.

ولم يتناول المتحدثون باسم الجيش الإسرائيلي، في إحاطة هاتفية منفصلة مع الصحفيين، السبت، التقارير عن القصف في محيط المستشفى.

وقالت أنجيليتا كاريدا، مديرة الشرق الأوسط بالمجلس النرويجي للاجئين، في بيان، إن المجلس 'شعر بالرعب من التقارير عن هجمات متواصلة على مستشفيات غزة'.

وأضافت: 'المرضى، بمن فيهم الأطفال الرضع، والمدنيون الذين يبحثون عن الإغاثة محاصرون تحت الهجوم. إن شن حرب حول المستشفيات وعلى المستشفيات إهانة'.