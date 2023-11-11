الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدي حماس

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم السبت، إن الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وأضافت الصحيفة أن آلاف الأشخاص خرجوا إلى "ساحة الأسرى" في تل أبيب، للمشاركة في مسيرة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس، تحدثت تقارير عبرية عن صفقة مرتقبة لتبادل مجموعة من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس مقابل هدنة إنسانية داخل قطاع غزة.

ولم تنجح العملية البرية الإسرائيلية حتى اللحظة في تحرير الأسرى، بينما تتزايد الضغوط على حكومة الاحتلال، ويوافق غالبية الإسرائيليين على مقترح صفقة واسعة لتبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن 240 أسير لدى حماس منذ 7 أكتوبر.

تطالب حماس إسرائيل بإطلاق سراح 6 آلاف فلسطيني مقابل الإفراج عن الرهائن.

وحث الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية، على الموافقة على وقف إطلاق النار 3 أيام للسماح بتحقيق تقدم في إطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية.