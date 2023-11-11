مصرع 5 من جنود جيش الاحتلال وإصابة 6 بينهم ضابطان بجروح خطيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل 5 من جنوده، وإصابة 6 بينهم ضابطان بجروح خطيرة، إثر معارك شمالي قطاع غزة، وفقا لبيان للجيش نشره على موقعه الرسمي.

وقال الجيش الاسرائيلي إن "الرائد (احتياط) متان مئير، 38 عاماً، من أوديم (شمال)، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551، سقط في معركة شمالي قطاع غزة".

وأضاف: "الرائد (احتياط) موشيه يديا ليتر، 39 سنة، من عين زوريم، عضو الكتيبة 697، اللواء 551، خدم كقائد فصيلة في وحدة شيلداغ، سقط في معركة شمالي قطاع غزة".

كذلك، بحسب بيان الجيش، قُتل في المعارك شمالي غزة كل من الرقيب يوسف حاييم (يوسي)

هرشكوفيتس، 44 عاماً، والرقيب سيرغي شميركين، 32 عاماً، والرائد (احتياط) نتانئيل (ناتي) هاروش، 34 عاما.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة، يوم 27 أكتوبر الماضي، إلى 43.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين و4 جنود بجروح وصفت بالخطيرة الليلة الماضية خلال المعارك شمالي قطاع غزة.

وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.