جامعة حلوان| بدء امتحانات الميد تيرم منتصف نوفمبر .. وعمداء الكليات يكشفون التفاصيل

جامعة حلوان تكشف الاستعدادات لامتحانات الميد تيرم

صيدلة حلوان : امتحانات الميد تيرم في مستوي الطالب المتوسط

حاسبات حلوان : بدء امتحانات الميد تيرم الاحد ١٢ نوفمبر



بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان الكليات قد بدأت في تجهيز القاعات و المعامل الخاصة بالامتحانات استعداد لاجرائها منتصف نوفمبر ، و تابع ان الامتحانات هي تقيم لمستوي الطالب و فرصة لتدريبه علي ما تم دراسته و تجهيزه للامتحانات النهائية .

و قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، ان الكلية بدأت استعداداتها لعقد امتحانات الميدتيرم للطلاب ، و بالنسبة باسئلة الامتحانات فأن أسئلة امتحانات الميدتيرم تم وضعها للطلاب من قبل أعضاء هيئة التدريس و كل حر في وضع اسئلته ، و انها في متناول الطالب المتوسط .

و تابع الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن امتحانات الميد ترم سوف تعقد فى الأسبوع السابع من انطلاق العام الجامعى وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وأضاف أمام لـ"صدي البلد" أن الامتحانات سوف تعقد فى مقر الكلية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/12 /2023 وحتى يوم الخميس 15/11/2023، وتقام الامتحانات فى 89 مقرا بحوالى 1800 لجنة امتحانية.

و صرحت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لصدى البلد أن الكلية حرصت علي بدء الامتحانات في الاسبوع السابع تماما حسب الخريطة والخطة الدراسية وسوف تبدأ الامتحانات من الأحد 12 نوفمبر وتنتهي الخميس 15 من نفس الشهر، وأن عدد الامتحانات 80 امتحانا تشمل 37 امتحانا بالشعبة العامة و21 امتحانا لهندسة البرمجيات و22 امتحانا المعلوماتية الطبية وسوف يتم تجهيز لجان الامتحانات من البدروم الي الدور الرابع وتعطيل المحاضرات والمعامل، ويتم إعلان اللجان وأماكنها لجميع الطلاب من خلال الأكاونت الخاص بالطالب علي نظام الكلية.

وطالبت إدارة جامعة حلوان، الطلاب بكافة المراحل الدراسية الالتزام بمحظورات لجان الامتحانات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي و المجلس الاعلي للجامعات حرصا علي سلامتهم و عدم التعرض للمسائلة .

ونسرد لطلاب جامعة حلوان مجموعة من المحظورات التى لا تختلف من جامعة لأخرى و التي يمكن ان تصل عقوباتها للفصل .

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" أو ما يثبت تقيد الطالب بالجامعة

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلال بنظام الامتحان

4- سماعات البلوتوث وكل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق ذات صلة بالامتحان.

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة لتيرم دراسى كامل