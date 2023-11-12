أقل سعر دولار في البنوك اليوم 12-11-2023

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 12-11-2023، استقرارا دون أي تغيير، بنحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وتضمنت البنوك الحكومية التي تداولت الدولار بسعر أقل هي بنوك الأهلي المصري و التنمية الصناعية ومصر،

استقرار الأسعار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 -11- 2023، علي مستوي البنوك التي تعمل داخل الجمهورية.

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع

بنوك القطاع الخاص



سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، الكويت الوطني، ابوظبي الأول، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول،بلوم، المشرق، الاسكندرية".

أعلى سعر دولار



وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم ميد بنك حيث سجل 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

قرارات لجنة السياسات النقدية والمالية

وفي سياق متصل أكد المهندس حازم شريف، الباحث الاقتصادي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية والمالية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتعاون مع المصرفي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية من بينهم الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة؛ هو اجتماع طبيعي ومنطقي لمناقشة تداعيات الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة .

وقال " شريف" في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الاجتماع المنتهي قبل ساعات ركز علي كيفية ادارة الحكومة لملف الاقتصاد والتحديات الإقليمية والدولية التي انعكست على الأوضاع المحلية، وأدوات المعالجة العاجلة بما ينعكس علي استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والخدمات لهم رغم الظروف و الموجات التضخمية التي تعاني منها الأسواق الدولية والناشئة.

وأضاف أن التكليفات التي وجه بها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لوزراء المجموعة الاقتصادية تضمنت الاستمرار

قرارات الحكومة



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ترأس اجتماع "المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية"، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس من ذوي الخبرة.

وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تأثيرات الأحداث العالمية والإقليمية -بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة- على الاقتصاد العالمي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الأحداث أثرت سلبًا على معظم الاقتصادات العالمية، وظهر ذلك جليًا في ارتفاع أسعار السلع لاسيما المنتجات البترولية.

وأوضح "الخِشِن"، أن الاجتماع تناول كذلك سُبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية التي تُخلِّفها هذه الأحداث العالمية والإقليمية، وتعزيز قدرته على مقاومة هذه الصدمات الخارجية، لاسيما أن مصر جزء من العالم وأي اضطراب عالمي يؤثر علينا بشكل أو بآخر؛ نظرًا للارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأضاف أن الاجتماع بحث كذلك سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على النواحي الاقتصادية، خاصة قطاعي السياحة والبترول.