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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل لقاء السيسي مع نظيريه التركى والإيرانى

صدى البلد

قال السفير أحمد فهمى المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، أن العلاقة بين مصر وتركيا تتطور وهناك خطوات متبادلة ستودى إلى الوصول إلى كامل أوجه التعاون.


أكد متحدث الرئاسة،خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة ام بى سى مصر"، أن لقاء الرئيس السيسي والرئيس أردوغان دار فى أجواء أخوية وناقش الأوضاع في غزة

وتابع المتحدث باسم الرئاسة تم التباحث حول زيادة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بناءا على التقدم الملموس الذى تشهده العلاقات.

وعن تطور العلاقات المصرية الإيرانية، أن الأولوية التى جرى الحديث عنها سواء على مستوى الدول أو اللقاءات الثنائية هو الأوضاع فى غزة وكيفية إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى.

وتابع: تناول اللقاء التباحث فى الأوضاع الإقليمية وأهمية تجنب اتساع دائرة الصراعات فى المنطقة.

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