عمرو موسى: طوفان الأقصى أنقدت القضية الفلسطينية من الدخول في طي النسيان| فيديو

قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن عقد القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، قرار مهم وإيجابي ومحقق للتوقعات الشعبية المطالبة بموقف عربي قوي.

وأضاف عمرو موسى، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن السياسة الإسرائيلية في غاية السوء والعنف والظلم، من إزالة لقرى ومنازل وتجمعات عربية، وطرد السكان، وإفراغ الضفة من سكانها".

وأكمل "موسى"، أنه لولا عملية طوفان الأقصى للمقاومة في 7 أكتوبر الماضي؛ لكانت القضية الفلسطينية فى طي النسيان.

وأشار "موسى" إلى أن هناك استخفاف إسرائيلي بالعرب والفلسطينيين، والهدف من القمة العربية؛ هو سلام محترم مع إسرائيل، وإذا كانت الأخيرة تريد السلام؛ فسنفتح جميع النوافذ.