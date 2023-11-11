برلماني: كلمة السيسي بقمة الرياض وثيقة سياسية دولية تفضح جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

اعتبر النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض، وثيقة سياسية لإدانة جريمة إسرائيل في قطاع غزة وفضحها دوليا، والمطالبة بتحقيق دولي فيما ترتكبه حكومة نتنياهو من فظائع بحق المدنيين.

وأشار، في تصريح له اليوم، إلى أن السعودية تعد الأقوى عربيا وإسلاميا، ووضعت الجميع أمام مسئولياتهم؛ لأنه لا يصح الصمت أمام ما تمارسه إسرائيل من جرائم وانتهاكات.

وأضاف أن مصر أدانت منذ البداية، استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وقال عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي أكدت للجميع أن مصر ترفض قلبا وقالبا، سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري، ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب في حق أهالي غزة ولا بد من محتاسبها.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد أن دعوات التهجير جريمة دولية، ولا يجوز فصل غزة عن الضفة الغربية أو القدس الشرقية، وعلى إسرائيل وقف الحرب دون قيد أو شرط.