عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: كلمة السيسي بقمة الرياض وثيقة سياسية دولية تفضح جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

مدحت الكمار
مدحت الكمار

اعتبر النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض، وثيقة سياسية لإدانة جريمة إسرائيل في قطاع غزة وفضحها دوليا، والمطالبة بتحقيق دولي فيما ترتكبه حكومة نتنياهو من فظائع بحق المدنيين.

وأشار، في تصريح له اليوم، إلى أن السعودية تعد الأقوى عربيا وإسلاميا، ووضعت الجميع أمام مسئولياتهم؛ لأنه لا يصح الصمت أمام ما تمارسه إسرائيل من جرائم وانتهاكات.

وأضاف أن مصر أدانت منذ البداية، استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وقال عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي أكدت للجميع أن مصر ترفض قلبا وقالبا، سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري، ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب في حق أهالي غزة ولا بد من محتاسبها.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد أن دعوات التهجير جريمة دولية، ولا يجوز فصل غزة عن الضفة الغربية أو القدس الشرقية، وعلى إسرائيل وقف الحرب دون قيد أو شرط.

مدحت الكمار مجلس النواب الرئيس السيسي القمة العربية الإسلامية الرياض إسرائيل حق المدنيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

ترشيحاتنا

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: فيتوريا حر في اختياراته

صحيفة عبرية تكشف الخطوط العريضة لصفقة محتملة بين حماس وإسرائيل

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

ثروت سويلم: تصريحاتي حول مشاركة الزمالك بالسوبر المصري اتفهمت غلط

ثروت سويلم: اشتباكات الجماهير تشعرنا بالحرج أمام الجهات الأمنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ