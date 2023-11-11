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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وجهنا التبرعات للقضية الفلسطينية.. حملة السيسي تشارك في مؤتمر القبائل والعائلات المصرية

صدى البلد

انطلق اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة وذلك بمشاركة أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الأحزاب والسياسيين والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء التحرير وغيرهم من رموز المجتمع.

وشاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المؤتمر، وتوجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، بالشكر لمجلس القبائل والعائلات المصرية على دعوة الحملة، لحضور هذه الفاعلية التي تأتي في سياق الدعم الشعبي المتواصل للموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القبائل العربية مكون أساسي من مكونات المجتمع المصري، ولهم دور مُقدر في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بالاشتراك مع القوات المسلحة والشرطة المصرية وقدموا تضحيات عديدة في سبيل ذلك، متوجهاً بالشكر لكل من ساهم في معاونة المؤسسات الدولية والمحلية في نقل وتحميل قوافل المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللوجيستي لها لتسهيل وصولها إلى معبر رفح البري.

وأضاف أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي له مواقف مشرفة فيما يحدث في قطاع غزة منذ اللحظات الأولى، إذ رفض سيادته تصفية القضية الفلسطينية وكذلك رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء والحصار المفروض ومنع الخدمات والمرافق، مشدداً على أن السبيل الوحيد لهذه الأزمة هو تنفيذ مقررات الشرعية الدولية المعتمدة على إقامة سلام عادل ودائم وشامل، وأن هذا لن يحدث إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

المشاركة في الوقفات الاحتجاجية الرافضة لما يحدث في الأراضي الفلسطينية

وأكد فوزي أن الحملة الرسمية سارت على نهج من تمثله فقامت بالمشاركة في جميع الوقفات الاحتجاجية الرافضة لما يحدث في الأراضي الفلسطينية و الداعمة لموقف القيادة السياسية القوي، كام قامت بالمشاركة في حملات التبرع بالدم واستقبلت السفير الفلسطيني في مقرها، فضلا عن توجيه جميع الراغبين في التبرع للأنشطة الانتخابية في الحملة إلى التبرع للقضية الفلسطينية عبر مؤسسات المجتمع الأهلي المصري وخاصة مؤسسة حياة كريمة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتنمية سيناء عن طريق إطلاق العديد من المشروعات التنموية، التي تشير إلى رسائل واضحة بأن سيناء آمنة.

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