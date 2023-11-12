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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحفي فلسطيني: لا يستطيع مواطن بالضفة الزواج من أي فتاة في غزة

صدى البلد

قال محمد جمال أبو خضير نائب رئيس تحرير صحيفة القدس، إن قطاع غزة مغلق منذ 2005 ولا يمكن لأي فلسطيني من الضفة الغربية أو القدس أن يدخله.

 

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وأضاف حمد جمال أبو خضير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا يمكن لفلسطيني من الضفة الغربية أن يتزوج من قطاع غزة لأنهم لن يستطيعون أن يجتمعوا سويا بسبب قبضة الاحتلال".

 

وتابع محمد جمال أبو خضير: "سكان الضفة الغربية لا يتحركون بسهولة إلا بعد الحصول على تصريح من قوات الاحتلال".

 

واكمل محمد جمال أبو خضير: "لا يوجد أمان بالنسبة للفلسطينيين بالضفة الغربية ".

 

 وأردف: "الاحتلال يعتبرنا مقيمين ولسنا مواطنين أصحاب أرض، والاحتلال الإسرائيلي يرى أنهم عادوا إلى عاصمتهم ويرغبون في إخراجنا من أرضنا".

 

واختتم أبو خضير: "يتم التضييق على البناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وميزانية بلدية الاحتلال تأتي من المقدسيين وهي مبالغ فيها بشكل كبير".

الاحتلال صحفي غزة القدس اخبار التوك شو

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