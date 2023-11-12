«مستقبل وطن» بالقليوبية ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

شارك النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، في فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالقليوبية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، خلال انتخابات الرئاسة المقبلة ، تحت شعار "كلنا معاك" ، بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة ، بحضور النائب عاطف ناصر ، أمين الحزب بمحافظة القليوبية ، والنائب أشرف أمين ، والنائب عبد السلام الخضراوي ، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والقيادات الشعبية والتنفيذية والإعلامية و الآلاف من من أبناء وشباب ونساء محافظة القليوبية

ودعا النائب مجاهد نصار في كلمته خلال المؤتمر جميع فئات وأطياف المجتمع المصري للاصطفاف خلف القيادة السياسية ، في هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن والاحتشاد أمام اللجان الانتخابية للتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية ، لنبعث رسالة إلى العالم كله أن الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف قيادته الحكيمة ، مؤكداً دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، بهدف الحفاظ على رفعة الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة ولمواجهة المخاطر والتحديات الإقليمية والدولية والمخططات التي تستهدف الأمن القومي المصري ، والتي أفشلها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقضى عليها ليعبر بمصر وشعبها إلى بر الأمان.

وقال النائب عاطف ناصر ، أمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية ، إن الشعب المصري قوي ويعي مدى خطورة الوقت الراهن ويقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكداً أن الأيام المخصصة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر ستكون عرسا رئاسيا يؤكد دعم الشعب المصري الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفاً أن القيادة السياسية وقفت بشكل صلب لدعم الأشقاء الفلسطينيين ، معلناً تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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