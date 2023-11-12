النائب مجاهد نصار يرافق وزير العدل ومحافظ القليوبية خلال افتتاح محكمة قليوب الجزئية ومكتب الشهر العقاري بعد تطويره

رافق النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، صباح اليوم السبت، المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم ، مساعد وزير العدل، في جولة تفقدية لمبنى محكمة قليوب الجزئية بعد تطويره بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والسادة أعضاء مجلسي النواب ورجال القضاء والمحامين

شملت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية.

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن محكمة قليوب في الفترة السابقة كانت في حالة يرثي لها، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير المحاكم كان لا بد من رفع كفاءة المحاكم الموجودة علي أرض مصر، مشيراً إلى أن التطوير امتد لكل محكمة في ربوع مصر بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية عن أعمال التطوير والمعوقات التي تواجه أعمال التطوير

و شدد وزير العدل على ضرورة العمل علي توفير بيئة عمل لائقة للقاضي والمتقاضي يسهم في إنجاز كافة القضايا، بالإضافة إلى تحقيق ميكنة العمل والتوفير التقنيات الحديثة ساهم في ذلك من خلال تسهيل رفع الدعوي والتجديدات عن بعد، وتوفير تطبيقات علي الهاتف المحمول تخص كل القضاة وتوفر لهم كل ما يحتاجه للرجوع إليه بشكل ميسر.

من جانبه هنأ النائب مجاهد نصار القضاة بافتتاح محكمة قليوب وتطوير الشهر العقاري بقليوب و كذا بدء العام القضائي مثمناً جهودهم في العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة.