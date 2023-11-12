خبير علاقات دولية: القمة العربية الإسلامية عكست مساحة التوافق بين المشاركين

قال الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية منذ مايو 2010 كانت لديها سياسة تسمى “سياسة الاستدارة شرقا”.

وأضاف الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، حلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "القمة العربية الإسلامية لم تكن قمة عادية إقليمية فهي تمثل ما يقرب من 2 مليار من البشر".

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن "مساحة التوافق بين الدول في القمة العربية الإسلامية تصل إلى التطابق"، مضيفا: "إذا أجرينا مقارنة بين كل كلمات الزعماء والرؤساء الحاضرين في القمة سنجد أنهم متفقين في كل شيء".

وأوضح أن التطابق بين رؤية الدول فى القمة العربية الإسلامية حول الوضع فى غزة أمر غير موجود سواء فى المنظمات الإقليمية أو الدولية.

