مفاجأة صادمة.. ماذا يحدث للجسم عند بلع شوكة من السمك؟

إذا تعرّض شخص ما للبلع شوكة من السمك أو أي جسم غريب آخر، فإن ذلك يعتبر حالة طارئة ويجب الحصول على الرعاية الطبية فورًا.. إليك بعض المعلومات العامة حول ما يمكن أن يحدث عند بلع جسم غريب كشوكة من السمك، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

ماذا يحدث للجسم عند بلع "شوكة" من السمك؟

إصابة الجهاز الهضمي: قد تتعرض المريء والمريء العلوي والمعدة للإصابة بسبب الجسم الغريب الذي تم ابتلاعه، يمكن أن يتسبب ذلك في التهاب وجروح وتمزقات في الأنسجة المحيطة.

آلام وصعوبة في البلع: قد يشعر الشخص بآلام شديدة في الحلق والصدر والمعدة نتيجة للجسم الغريب المحاصر في المريء أو المعدة، ويمكن أن يتسبب ذلك أيضًا في صعوبة في البلع وشعور بالانزعاج الشديد.

مضاعفات خطيرة: إذا لم يتم إزالة الشوكة أو الجسم الغريب بشكل صحيح، فقد يزيد من خطر التعرض لمضاعفات خطيرة مثل العدوى أو النزيف الداخلي أو التلف الجهازي.

يجب أن يتم التعامل مع حالة بلع الشوكة أو أي جسم غريب آخر باعتبارها حالة طارئة، وينصح بالاتصال بفرقة الطوارئ الطبية أو الذهاب إلى أقرب مركز طبي للحصول على المساعدة الطبية الفورية. الأطباء سيقومون بتقييم الحالة وسيتخذون الإجراءات اللازمة لإزالة الجسم الغريب بأمان وتقديم العلاج اللازم للمضاعفات المحتملة.