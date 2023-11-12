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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء عبد العال: شاركت بـ لاعبين لأول مرة.. وكسروا حاجز الخوف من الأهلي

صدى البلد

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات المدير الفني لنادي #الجونة علاء عبد العال عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني :المدير الفني لنادي #الجونة علاء عبد العال: شاركت بــ لاعبين لأول مرة في "الدوري الممتاز" وكسرو حاجز الخوف من مواجهة النادي #الأهلي.


وسقط السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي في فخ التعادل أمام الجونة، في مباراة أقيمت مساء اليوم على ملعب خالد بشارة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة تصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.


مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج إبريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

الإعلامي مجدي عبد الغني علاء عبد العال - الأهلي الجونة

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