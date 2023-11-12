رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يكرم المشاركين في ورش عمل التربية الفنية

كرم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، معلمي التربية الفنية بمجمع سموحة النموذجي، المشاركين في ورش عمل تزين معهد سموحة النموذجي الابتدائي، في حضور الأستاذ أحمد بكري موجه عام التربية الفنية و محمد عفيفي مدير إدارة وسط التعليمية، و منال حلمي موجه التربية الفنية بإدارة وسط.

وتأتي ورشة العمل في إطار دعم المعاهد المرشحة للاعتماد، خلال الفصل الدراسي الأول.

وشارك في ورشة العمل كل من أمين محمد خميس، وسارة عبد المطلب بكر، وولاء محمد حنفي، وإيمان أحمد مغازي، وصفاء محمود غصين، وسارة عبد الفتاح محمد، وإيمان محمد عبده، وأسماء محمد احمد، ورانيا عصام محمد.