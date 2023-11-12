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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمهورية: الخروج بموقف موحد وقوي هدف القمة العربية الإسلامية الطارئة بالرياض

القمة العربية الإسلامية
القمة العربية الإسلامية الطارئة بالرياض

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن الخروج بموقف عربي موحد وقوي هدف القمة العربية الإسلامية الطارئة بالرياض الأساسي؛ لمواجهة كافة المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن الشعوب العربية تتطلع إلى السلام العادل والشامل وحل الدولتين؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.


وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ تحت عنوان (قمة الموقف الموحد) - أن القمة العربية الإسلامية الطارئة بالرياض تأتي وسط تحديات جسيمة تمر بها المنطقة العربية بصفة عامة وقطاع غزة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة، مشيرة إلى أن التوقيت يشهد محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.. قضية العرب الأولى، والتي طالما حاربوا من أجلها لعقود طويلة للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.


وأشارت إلى أن القمة العربية - الإسلامية في هذا التوقيت الحاسم، تأكيد على وحدة الموقف العربي- الإسلامي ومجابهة المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى تصفية القضية عبر التهجير القسري للشعب الفلسطيني والإبادة الشاملة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية.

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