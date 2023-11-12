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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: الوضع الوبائي في مصر آمن ..وانخفاض إصابات الفيروس الخلوي عن العام الماضي

صدى البلد

أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي ، أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية وهناك منظومة ترصد داخل القطاع لرصد أي متغيرات قد تحدث والتعامل معها بالإضافة إلي الإجراءات القبلية التي تمنع وصول الوباء أو الفيروس بما يعني أن الطب للوقائي « وقاية ، رصد ، تعامل مع أي حالات »..

وأضاف قنديل في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد ، أن معدل الإصابة بالفيروس المخلوي أقل بالمقارنة بمعدل  الإصابات في العام   الماضي مشيرا إلي أن فترة ما بين الفصول تشهد تقلبات وينتج عنها عدد من الإصابات بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الأخرى وهو أمر معتاد عليه وليس بالجديد ولا يدعو للقلق .

وأوضح  قنديل أن هناك تشاركا بين المواطن والوزارة في رفع الوعي  ولذا هناك نوع من الشفافية بين المواطن والوزارة

وأشار قنديل إلي أن المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان تقوم بالعمل بشكل مؤسسي وفقا لأحدث المعايير العالمية ، وهناك مقر جديد بمدينة بدر يتم إنشاؤه حاليا علي مستوي عالمي وفقا لأحداث البروتوكولات والأكواد العالمية.

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