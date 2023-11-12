مرضي السرطان في خطر.. مدير مستشفى الصداقة التركي بغزة يستغيث

قال مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بغزة، إنه لم تصل إلينا أي مساعدات تمكننا من مواصلة علاج مرضى السرطان.

وأكد مدير المستشفي اليوم الأحد، أن المستشفي تفقد يوميا عددا من مرضى السرطان بسبب عدم توفر العلاج.

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الوضع كارثي في مجمع الشفاء الذي يتعرض للاستهداف الإسرائيلي المركز.

وأكد خلال تصريحات صحفية، أنه تأكد وفاة طفلين من الخدج ومريض في العناية المركزة ونتوقع وفاة المزيد.

وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل ما يتحرك في محيط مجمع الشفاء الطبي"

وتابع، الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة.