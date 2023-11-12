ناقد: فتوح أصبح صداعا في منظومة نادي الزمالك وما فعله استفزاز للجماهير

أكد الناقد الرياضي كريم سعيد، أن فرحة نادي الزمالك بالفوز على بيراميدز جاءت بعد مباراة قوية فنادي الزمالك نجح 3 مرات في العودة خلال اللقاء، مشيرا إلى أن دفاع نادي الزمالك ارتكب أخطاء خلال اللقاء، ولكن محمد عواد وخط الهجوم كانوا البطل.

وقال كريم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك ساهم في الاستقرار الذي حدث للفريق، إضافة إلى رحيل أوسوريو.

حركة استفزازية

وتابع الناقد الرياضي كريم سعيد، أن مجلس إدارة الزمالك الجديد يواجه مشاكل في تعاقدات اللاعبين، خاصة أن أحمد فتوح أصبح صداعا في منظومة نادي الزمالك، وما قام به حركة استفزازية لجمهور الفريق، لأنه ترك الفريق قبل اللقاء وكان يرغب في تصعيد الأمور وكان لا يريد التجديد.