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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيبة العمر.. منشور مؤثر من سمسم شهاب بعد وفاة زوجته

سمسم شهاب
سمسم شهاب

شارك المطرب الشعبي سمسم شهاب، منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعرب من خلاله عن حزنه الشديد لفقدان زوجته التي رحلت عن عالمنا قبل عدة أيام، بعد معاناتها مع السرطان، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

 

وكتب سمسم شهاب عبر حسابه على فيسبوك، جاء فيه: «زوجتي حصني وملاذي، كنزي وموطني، الأمان الحب الصدق الراحة، زوجتي حبيبة العمر، الله يرحمك يا من أجلك يبتسم قلبي ويفرح».

 

عزاء زوجة سمسم شهاب

استقبل المطرب الشعبي سمسم شهاب، واجب العزاء في زوجته، مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر، بمسجد طلعت حرب في منطقة إمبابة. 

وظهر سمسم شهاب، خلال العزاء منهارا، ودخل في نوبة بكاء؛ حزنا على زوجته الراحلة، في ظل حرص الحاضرين على مواساته وتهدئته.

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وفاة زوجة سمسم شهاب

وكان أعلن المطرب سمسم شهاب عن رحيل زوجته بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث كانت تعاني منذ عدة سنوات، وتدهورت حالتها الصحية مؤخرا وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وكان سمسم شهاب حريصا قبل وفاة زوجته، على التواصل مع جمهوره؛ لطلب الدعاء لها، خاصة وأن حالتها الصحية في آخر 48 ساعة تدهورت للغاية، وهو ما جعله يكتب قبل وفاتها بساعات: “زوجتي في العناية المركزة في حالة صعبة جدا، أسألكم وأرجوكم بالدعاء لها من القلب، الأمل في رب العرش العظيم، هو قادر على كل شيء”.

وكان مقربون من المطرب سمسم شهاب قالوا إنه أدى صلاة الجنازة على زوجته عقب صلاة المغرب مساء أمس الخميس، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

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