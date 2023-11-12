يشعل مواقع التواصل.. مقطع فيديو لشاب سعودي ينقذ عائلة كاملة من الاحتراق

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع ، الكثير من الجدل والأعجاب من رواد السوشيال ميديا، وذلك لشاب سعودي يدعى "معيض محمد آل معجبة اليامي" نجح بشجاعته أن ينقذ عائلة بأكملها بعد أن اشتعل الحريق في الدور الثالث في العمارة التي يسكن فيها واقتحام المنزل بقوة وإخراج الأطفال الذين كانوا عالقين وسط النيران داخل المنزل.

وقد ظهر الشاب البطل في مقطع فيديو وهو يقوم بكسر الباب للدخول إلى المنزل بقوة ليخرج من وسط الدخان ومعه أطفال صغار إلا أنه قد تعرض لحالة من الاختناق ويرقد بالمستشفى حالياً وسط استقرار لحالته الصحية.



أما عن تفاعل رواد السوشيال ميديا مع موقف الشاب فقد علق الكثيرون بكلمات شكر وثناء مرددين "بيض الله وجهك"، وقال آخرون ما شاء الله.. الله يعطيه الصحة والعافية.