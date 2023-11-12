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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ماري لويس بشارة: معرض التجارة البينية الأفريقية فرصة لتنمية صادرات الملابس

صدى البلد

شارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة في المعرض الأفريقي للتجارة البينية المقام في الفترة من 9 إلي 15 نوفمبر الجاري من أجل خلق تكامل وشراكة حقيقة بين الدول الأفريقية والشركات والمصانع بهدف تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات وحركة التجارة البينية في قارة أفريقيا.

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وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن مشاركة المجلس التصديري في معرض التجارة يأتي في إطار تواجد المجلس في المعارض الاقتصادية والتجارية التي من شأنها دفع الصادرات المصرية من الملابس نحو الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

 

وشددت ماري لويس بشارة ، أن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء في ظل مشاركة 75 دولة أفريقية مما يجعل المعرض انطلاقه حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كافة القطاعات المشاركة وعلى رأسها قطاع الملابس والمنسوجات.

 

وأشارت ماري لويس إلى أن المجلس يستهدف تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع، بداية من الغزل حتى المنتج النهائي، ومن ثم نتواجد في كافة المحافل والمعارض بهدف الاضطلاع على مستجدات الصناعة في دول العالم.
 

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